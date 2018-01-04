Hibor全線回落 創9年最大跌幅 套利交易蠢動

另外，美元弱勢不止，人民幣中間價昨日突破 6.5 關口，報 6.492 兌 1 美元，創 20 個月新高。但在人民幣連日回升之際，《證券時報》發表評論文章，指人民幣升值預期過度膨脹，會打擊中國對外貿易，同時刺激外匯市場的投機交易，提到人行需要釋出穩定信號。

年結效應後港元拆款利率全線回落，其中港元 1 個月拆款利率昨 (3) 日報 1.12%，較上日跌 0.06554%，是 9 年來最大跌幅，隔夜拆款利率亦進一步回落至 0.44% 水平，至於長期利率則變動不大。分析師相信，港元拆款利率再大幅回落的空間有限，又指若港美利差拉闊至 60 點子以上，會誘發套利交易再趨活躍。

人民幣在岸價 (CNY) 昨日大部分時間偏軟，處於 6.5 水平以上，最低曾見 6.511；至於離岸價 (CNH) 則於在 6.5 關附近徘徊，截至晚上 9 時，報 6.496。

美元兌人民幣走勢

美元指數回升至 92.06 點，中止踏入今年以來的跌勢。香《明報》引述永隆銀行司庫蕭啟洪表示，受美元轉弱，以及大陸利率抽緊帶動，自去年底展開人民幣升勢，不過升至 6.5 關口已經出現阻力。

他認為，美元走勢需視乎稅改方案所帶來的影響，如果美元指數回升，加上 1 個月上海銀行間同業拆款利率 (Shibor) 已經回落，人民幣這一波升勢應暫告一段落，料人民幣短期會在 6.5 至 6.6 水平徘徊。

信銀國際首席經濟師兼研究部總經理廖群認為，人民幣上升主要是因為美元下跌，而中國經濟平穩，製造業採購經理指數好過預期，加上新年和春節前，對人民幣有較大需求，亦一定程度上推高匯率。

路透社引述交易員表示，昨日人民幣跌穿 6.51 元後，出現逢高售出外匯的情况，顯示美元疲弱提振市場看好人民幣的情緒，目前美元並未改變下跌的方向。

此外，人民銀行連續第 8 日暫停逆回購投放，指目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收央行逆回購到期等因素的影響，昨日不開展公開市場操作。 昨日有 900 億元逆回購到期，即單日淨回籠金額為 900 億元。