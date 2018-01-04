奧運遞補獎牌 國光獎金將補足差額

國際舉重總會雖在2017年宣布陳葦綾遞補2008北京奧運金牌，不過她當年參賽年份仍適用舊制，也就是金牌獎金為1200萬元，因此扣除她原先已一次請領的500萬元，體育署將再補足700萬元差額。

國光體育獎章及獎助學金曾在2015年重新修正，其中僅針對奧運金牌獎金做大幅度調升，從原先的新台幣1200萬元拉抬至2000萬元，至於銀牌與銅牌則仍舊維持原有的700萬元與500萬元。

（中央社記者龍柏安台北4日電）2008北京奧運遞補金、銀牌的陳葦綾與盧映錡，因獎牌成色「升等」，國光獎金也將跟進跳級，體育署競技組長洪志昌強調將會補齊差額。

不過奧運國光獎金還有另一項特殊規定，除可一次請領，也能採取終身月領制。若以1200萬元為基準，運動員將可月領7萬5000元，銀牌700萬月領3萬8000元，銅牌500萬則為月領2萬4000元。

陳葦綾在北京奧運結束後，她選擇一次請領國光獎金500萬，如今遞補為金牌後，則無法改為月領。反倒是當年選擇採用月領的盧映錡，體育署將根據過去10年的月俸差額一次補齊，但不會計算這10年間所產生的孳息，洪志昌說：「因為獎牌遞補是國際奧會後來才公布的訊息。」

洪志昌也透露，當初在研擬國光獎金時，有預設過選手若選擇月領，在遭遇急難狀況要解約改成一次請領的特殊狀況，這部分就要細算選手月領的總額，扣除後還剩多少再一次請領。在邏輯上不可能會有一次請領完，再改成月俸的狀況，因此陳葦綾國光獎金增加的部份只能一次請領。1070104