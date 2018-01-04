華晶科最新3D感測深度晶片 CES首亮相

新一代3D感測深度晶片AL6100結合紅外線光控制，大幅提升影像深度資訊質量及運算速度，並可以應用在更多需要即時運算的產品，如：手機、安控、自動駕駛、智慧家庭助理、無人機、掃地機器人等等，預計今年第1季進入量產並開始供貨。

華晶科指出，在這次CES展將展示AL6100在手機、安控、VR/AR相機等產品的運用，其中，安控相機更具備人工智慧深度學習能力，展現在各種環境與光源下的人形辨識，適用於分散式智慧型網路終端，增進對個人隱私的保護，並大幅降低對網路頻寬的需求。而在AR/VR應用上，藉由計算，可以實現周遭環境與人員臉部表情、身體的姿勢與手勢的感知。

華晶科從早期數位相機ODM廠轉型至數位影像方案商，自2012年投入深度運算演算法技術至今超過6年，在台灣、中國大陸、美國等地擁有多項專利，2014年幫宏達電打造全球第一支雙鏡頭手機M8，可說是台灣深度運算的始祖。

面對AI人工智慧時代，華晶科表示正在進一步開發具深度學習的晶片，已完成原型設計版本，未來的影像晶片將不只能處理相片和影片的影像品質，即時辨識功能將更為強大。擁有3D感測時代及人工智慧時代的核心影像技術，華晶科對未來競爭優勢深具信心。1070104