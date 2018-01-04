寬宏掛牌上櫃 法人估今年營收創高

（中央社記者吳家豪台北4日電）擁有超過20年展演主辦經驗的寬宏藝術今天掛牌上櫃，未來將加強硬體技術輸出及增加場館硬體營運，並計劃提高自製內容比例；法人看好寬宏藝術今年營收再創新高。

寬宏藝術憑藉著一條龍的藝文展演經紀平台優勢，在2017年繳出漂亮的成績單；2017年前11月營收為新台幣7.86億元，較去年同期成長11.13%；2017年前3季每股盈餘（EPS）2.48元。

寬宏藝術董事長林建寰表示，從現在至2022年間，陸續會有台中大都會歌劇院、台北市表演藝術中心、高雄市海洋文化流行音樂中心、北部流行音樂中心、新北市表演藝術中心等場館準備招標、興建甚至完工營運，寬宏藝術在未來除了可利用這些場館舉辦活動外，更能協助各級政府活化各地使用率低的場館，將各類型不同規模的藝文展演帶到全台每個角落。