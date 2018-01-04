寬宏掛牌上櫃 法人估今年營收創高

（中央社記者吳家豪台北4日電）擁有超過20年展演主辦經驗的寬宏藝術今天掛牌上櫃，未來將加強硬體技術輸出及增加場館硬體營運，並計劃提高自製內容比例；法人看好寬宏藝術今年營收再創新高。
寬宏藝術憑藉著一條龍的藝文展演經紀平台優勢，在2017年繳出漂亮的成績單；2017年前11月營收為新台幣7.86億元，較去年同期成長11.13%；2017年前3季每股盈餘（EPS）2.48元。
寬宏藝術董事長林建寰表示，從現在至2022年間，陸續會有台中大都會歌劇院、台北市表演藝術中心、高雄市海洋文化流行音樂中心、北部流行音樂中心、新北市表演藝術中心等場館準備招標、興建甚至完工營運，寬宏藝術在未來除了可利用這些場館舉辦活動外，更能協助各級政府活化各地使用率低的場館，將各類型不同規模的藝文展演帶到全台每個角落。
此外，林建寰看好寬宏藝術掌握多樣節目來源，未來也可成為各演出場地BOT（興建、營運、移轉）案或OT（營運、移轉）案的營運分包商，提供節目內容以創造管理效益。
他強調，面對各種展演主辦方的激烈競爭，寬宏藝術除了擁有從規劃到售票、執行一條龍的藝文展演經紀平台優勢外，未來也將開發自有版權、經營家庭會員、成立創作平台、投資海外版權、開啟併購策略等，並多元化經營子公司，包括加強硬體技術輸出及增加場館硬體營運。
林建寰說，寬宏藝術也計劃開發更多節目內容，提高自製比例，與國內外頂尖的文創單位共同打造華語樂壇盛事，掌握原創內容，開啟海內外版權銷售契機。
資誠聯合會計師事務所在「2016全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告」中指出，展演活動已成為音樂產業創新模式中最重要的成長動能，演唱會收入在2015年到2020年的年複合成長率預估將達到13%。
法人表示，今年百老匯經典音樂劇「貓」、伍佰及A-Lin等大牌藝人演唱會、「顛倒屋2.0」特展將輪番接棒，可望為寬宏藝術帶來佳績；身為展演領導品牌，寬宏藝術在多元化及一條龍的營運模式下，營業額可望再創新高。1070104