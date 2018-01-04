房市回溫轉職者眾 房仲:業務類融入快

（中央社記者韋樞台北4日電）2017年房市移轉量增，全年可望反彈到逾27萬棟，擺脫2016年的24.5萬棟史上新低。相對的，轉職為房仲人數又開始增加，永慶發現，近來履歷量增多，且從事業務和服務業者會快速融入。

永慶房產集團業管部協理陳賜傑表示，以往求職者多半在農曆年後領完年終獎金，才開始尋找下一份工作。但近期收到的履歷量較2016年11、12月同期明顯增加約1成。

陳賜傑觀察，2017年六都房市買賣移轉棟數已較2016年回升11.8%，也間接提升求職者對加入房仲產業的意願。參考今年前11月表現傑出的百大超級業務中，從服務業轉職的比例約29%，從業務轉職的約占15%，合計約占44%。