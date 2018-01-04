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中央社

馬克宏曾受其害 擬立法打擊假新聞

中央社2018/01/04 09:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎3日專電）法國總統馬克宏今天向媒體祝賀新年，他宣布，政府很快會提出法律草案，專門打擊社群網站上的假新聞，尤其是在選舉期間。

馬克宏（Emmanuel Macron）今晚邀請在巴黎的法籍和外籍記者出席艾里賽宮（Elysee）新年媒體酒會。

他在演說中表示，政府計劃針對防止散播網路假新聞提出草案，讓司法單位採取有必要的措施，捍衛民主不被假消息破壞。

他說，草案會要求網路平台擔起義務，針對接受贊助的內容提高透明度，公開散播消息者的身分，並限制贊助這類內容的金額。

馬克宏說，新法通過後，當有人散播假消息，法官將可緊急審理，必要時做出刪除爭議內容、關閉使用者帳戶、甚至封鎖網站等決定。

他還希望加強法國最高視聽委員會（CSA）的職權，防止外國試圖透過一些網路服務干涉國內情勢。這個機構專責確保法國的視聽通訊自由。

馬克宏過去曾點名「今日俄羅斯」（RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）散播不實消息；他在競選總統期間，自己也是至少十多則網路假消息的受害者。

例如，去年4月，他參訪法國北部的惠而浦（Whirlpool）工廠，當場被勞工指責他「不願（與工人）握手」，但這其實是網路謠言。

謠言起源是有人在推特（Twitter）上傳一段馬克宏在車上用紙巾擦手的影片，並以文字指他與一些工人握手後嫌髒，立刻擦手。

實際上，這段影片拍攝時間點，是他在經濟部長任內拜訪漁民、觸摸漁獲後才回車上擦手，與勞工毫無關係。

要防範假新聞，就必須區別假新聞和一般政治宣傳、言論自由的不同，馬克宏期望媒體進行倫理上的思考，或許可以參考無國界記者組織（RSF）的意見，對尊重職業倫理的新聞機構發給某種證書。1070104

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