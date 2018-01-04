馬克宏曾受其害 擬立法打擊假新聞

（中央社記者曾依璇巴黎3日專電）法國總統馬克宏今天向媒體祝賀新年，他宣布，政府很快會提出法律草案，專門打擊社群網站上的假新聞，尤其是在選舉期間。

馬克宏（Emmanuel Macron）今晚邀請在巴黎的法籍和外籍記者出席艾里賽宮（Elysee）新年媒體酒會。

他在演說中表示，政府計劃針對防止散播網路假新聞提出草案，讓司法單位採取有必要的措施，捍衛民主不被假消息破壞。

他說，草案會要求網路平台擔起義務，針對接受贊助的內容提高透明度，公開散播消息者的身分，並限制贊助這類內容的金額。