水氣移入變天 8日強烈大陸冷氣團報到

（中央社記者陳葦庭台北4日電）天氣又要變了，中央氣象局預報員陳伊秀今天說，南方中層水氣移入，中南部雲量偏多有雨，北部晚上變天，8日起強烈大陸冷氣團報到，北部低溫探攝氏10度。
陳伊秀表示，受到今年第1號颱風布拉萬及南海中層水氣移入影響，今天中南部雲量偏多，下午開始也會下雨，北部仍維持晴到多雲的好天氣，西半部白天高溫22到27度，不過，晚間東北季風報到，北台灣也將轉為有雨的天氣型態，氣溫也會轉涼。
陳伊秀說 ，下一波冷空氣將在下週一（8日）報到，北台灣及西半部沿海空曠地區低溫探10度左右，達強烈大陸冷氣團標準，也不排除溫度再下修，台北市低溫降到10度或低於10度，就達到寒流標準。
她說明，這波冷空氣影響時間長，下週一（8日）到週三（10日）水氣豐沛，全台濕濕冷冷，3000公尺以上的玉山和合歡山可能下雪。
週四（11日）到週六（13日）水氣減少，轉為乾冷的天氣型態，若是加上輻射冷卻效應，可能出現明顯低溫，陳伊秀表示，預估週四（11日）入夜到週五（12日）清晨將是最冷的時候，提醒民眾做好保暖措施。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，下一波冷空氣主要是受「極地大陸冷氣團」推動冷鋒開始南下，即使歐洲和美國的預測模式都持續模擬其最低氣溫，台北市有符合「寒流」的條件，但由於時間仍久，應持續觀察。1070104