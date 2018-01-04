水氣移入變天 8日強烈大陸冷氣團報到

（中央社記者陳葦庭台北4日電）天氣又要變了，中央氣象局預報員陳伊秀今天說，南方中層水氣移入，中南部雲量偏多有雨，北部晚上變天，8日起強烈大陸冷氣團報到，北部低溫探攝氏10度。

陳伊秀表示，受到今年第1號颱風布拉萬及南海中層水氣移入影響，今天中南部雲量偏多，下午開始也會下雨，北部仍維持晴到多雲的好天氣，西半部白天高溫22到27度，不過，晚間東北季風報到，北台灣也將轉為有雨的天氣型態，氣溫也會轉涼。

陳伊秀說 ，下一波冷空氣將在下週一（8日）報到，北台灣及西半部沿海空曠地區低溫探10度左右，達強烈大陸冷氣團標準，也不排除溫度再下修，台北市低溫降到10度或低於10度，就達到寒流標準。