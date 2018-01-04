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中央社

friDay錢包 手機變身交通卡

中央社2018/01/04 09:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北4日電）遠傳電信旗下friDay錢包除提供用戶條碼與感應支付外，也提供交通應用服務，包含電子票證、eTag儲值及停車繳費，這3項的使用率已占總用戶近4成。

行動支付已成全球趨勢，行政院先前宣布台灣在2025年行動支付普及率目標由原先預定的5成提升至9成。

friDay錢包除了提供用戶條碼與感應支付外，也提供交通應用服務，包含電子票證、eTag儲值及停車繳費，且這3項的使用率占總用戶近4成，其中電子票證每日交易筆數破2000筆、eTag儲值每月穩定成長、停車繳費則以北高兩都用戶的使用率居冠，顯示民眾對於交通應用服務使用行動支付的接受度越來越高。

目前friDay錢包已可繳付台北市、台中市、高雄市、桃園市、宜蘭縣、嘉義市與台南市的路邊停車費，之後還將陸續增加新北市、基隆市、新竹市及新竹縣，成為代收最多縣市路邊停車費的電信業者。

1月底起遠傳用戶除了可以透過電信帳單綁定自動代扣外，高雄市、新北市、基隆市、新竹市、新竹縣、桃園市等縣市的路邊停車費也將可透過friDay錢包使用掃描停車單方式繳納，非遠傳用戶則可使用信用卡來代扣停車費用。

此外，遠傳宣布，即日起至3月31日，用戶於friDay錢包完成交通應用體驗任5筆，就送限量咖啡。1070104

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