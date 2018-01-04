friDay錢包 手機變身交通卡

（中央社記者江明晏台北4日電）遠傳電信旗下friDay錢包除提供用戶條碼與感應支付外，也提供交通應用服務，包含電子票證、eTag儲值及停車繳費，這3項的使用率已占總用戶近4成。

行動支付已成全球趨勢，行政院先前宣布台灣在2025年行動支付普及率目標由原先預定的5成提升至9成。

friDay錢包除了提供用戶條碼與感應支付外，也提供交通應用服務，包含電子票證、eTag儲值及停車繳費，且這3項的使用率占總用戶近4成，其中電子票證每日交易筆數破2000筆、eTag儲值每月穩定成長、停車繳費則以北高兩都用戶的使用率居冠，顯示民眾對於交通應用服務使用行動支付的接受度越來越高。