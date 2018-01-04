2018印度擠入全球第五大經濟體 股市不容小覷

英國 Cerb(經濟和商業研究中心) 在 2018 年世界經濟聯盟表中表示對全球經濟前景樂觀，並指出印度的崛起更是亞洲經濟體在未來 15 年內主導全球前 10 大經濟體的趨勢的一部分。

印度股市 2017 年大漲近 3 成，堪稱新興亞股中表現最佳的市場，印度挾帶強勁的經濟成長及積極政策改革，吸引資金進駐進而推升投資市場表現。英國智庫最新出爐報告更進一步指出，能源價格走低及數位化將持續推動全球經濟成長，亞洲市場將受惠最多，其中印度成長將帶動其經濟體晉升至前五強，對股市帶來的激勵不容小覷。

鉅亨基金交易平台指出，除了印度的經濟規模將在明年超越英法成為全球第五大外，至 2027 年還將躍升至全球第三，僅次於美國及中國。以目前的數據來看，根據聯合國與美國 CIA 資料統計，2016 年印度人口達 13.27 億，且人口組成年輕，加上莫迪政府在今年 10 月底推出 9 兆盧比的刺激經濟方案，在人口紅利與政府改革雙利多的加持下，對於未來印度經濟與股市看法樂觀。

鉅亨基金交易平台進一步指出，去年 11 月的廢鈔政策使得印度貨幣供給年增率快速下滑，衝擊印度經濟，使得部分分析師對於未來印度經濟成長產生疑慮。但印度最新的貨幣供給年增率為 9.9%，已回到去年 11 月廢鈔令實施前的水準，顯示廢鈔令的衝擊已不復存在，再加上政府大規模的財政刺激，印度可望重啟經濟成長引擎。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，此外，印度的企業獲利也漸入佳境，分析師預期印度為來 12 個月的營收與盈餘成長率分別為 20.9% 與 31.9%，皆領先新興市場與全球市場。而印度企業盈餘的走勢與印度股市表現具高度正相關，隨著印度企業每股盈餘上揚，印度股市也跟著水漲船高，因此強勁的企業獲利動能將會是印度股市中長期走勢最有力的支撐。

朱挺豪建議，儘管今年印度股市的漲幅不少，但基本面方面，不論是人口紅利與財政刺激雙利多，及企業未來獲利前景樂觀，對於印度股市都將帶來正面激勵，建議投資人可佈局印度股票型基金。