台股開漲33點　奇力新併購美磊　雙雙跳空飆漲停

台北股市今（ 4 ）日開盤漲 33.01 點，加權股價指數以 10834.58 點開出。各類股部分，早盤電子來到盤上、金融在盤下。指標股台積電在盤上、鴻海跌 0.85%、大立光則漲 0.7%，群創與友達漲 1.2% 以上。而奇力新昨日宣布併購美磊，奇力新與美磊今跳空漲停，奇力新母公司國巨也大漲7%。

美股2018年第2個交易日，四大指數再創高，其中道瓊工業指數終場上漲 98.67 點，收 24922.68 點；那斯達克指數收高 58.63 點，漲幅 0.84% ，成為 7065.531 點；標準普爾 500 指數漲 17.25 點或 0.64% ，收在 2713.06 點，首次站上 2700 點大關收盤；費城半導體指數持續大漲 22.16點，漲幅達 1.72% 至 1309.86 點。