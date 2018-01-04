投顧：風險性資產有撐 聚焦新興市場

（中央社記者潘智義台北4日電）展望2018年，先鋒投顧認為，受惠全球經濟更加齊頭式的擴張，風險性資產走勢將獲得支撐，多數新興國家挾有基本面及改革題材等利多，可望持續高升。

先鋒投顧新聞稿指出，2017年全球景氣同步復甦，市場風險情緒漸好，多數股市以及風險債種也跟著水漲船高；相較於成熟股市約2成的不錯漲幅，MSCI新興市場指數2017年更以34.35%的亮眼表現傲視群雄。

先鋒投顧引述國際貨幣基金組織（IMF）最新全球經濟展望報告，全球2018年經濟增速預測值上調0.1%至3.7%、高於2017年估值的3.6%，以經濟合作暨發展組織（OECD）所編製的領先指標來看，主要成熟國家和新興國家領先指標多呈現上揚趨勢，顯示全球復甦趨勢尚未止步。