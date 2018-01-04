烈焰與怒火 川普切割前首席策士巴農

沃爾夫的書中，曾有川普「影武者」及「大腦」之稱的巴農（Steve Bannon）透露，川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）在總統競選期間，在川普大樓與一名俄羅斯律師會面。巴農說，小唐納．川普在父親不知情的情況下與俄國人會面，機會是零。

（中央社記者鄭崇生華盛頓3日專電）美國總統川普今天發表聲明，痛斥前白宮首席策士巴農遭他開除後「失心瘋」，原因是記者沃爾夫在新書中，引述巴農對於川普的許多爆料說法，特別是川普競選時的秘辛。

巴農還說，包括小唐納．川普在內的3位競選資深幕僚認為，在沒有律師在場的情況下，於川普大樓25樓與俄國人會面是個「好主意」。巴農嘲諷，就算這不是「叛國」或「不愛國」，「我都覺得應該立刻打電話給聯邦調查局」。

沃爾夫的這本新書，多數訪談都不具名，但他披露不少直接引述巴農的談話內容，而川普也罕見地以總統名義發表聲明立刻予以反擊，切割曾和他形影不離的巴農。

川普說，巴農和我及我的總統職務「毫無關聯」，「當他被（我）開除時，他不只是失業，也失心瘋（lost his mind）。」

他還說，巴農是他擊敗17名共和黨內競爭者、贏得提名後才開始參與他的競選活動。「他和我歷史性的勝利關係極小，但他卻是共和黨在阿拉巴馬州失去30多年來參議員席位的主因」。

川普更稱，巴農假裝與媒體水火不容，稱媒體為「反對黨」，但「他在白宮任職期間洩露錯誤資訊給媒體，這讓他能自抬身價，這是他的唯一作為。」

針對沃爾夫的新書，川普說，巴農很少與他一對一會面，他裝得好像有影響力，但也只能愚弄少數沒有關係與線索的人，協助撰寫出那樣一本虛假的書。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）指責書中充斥虛假與誤導陳述，認為這些與談者不過是為了一本「不入流的垃圾小說」，暴露他們多想和白宮攀上關係。1070104