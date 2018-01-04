她用「365存錢法」存下13萬年終　網友讚翻瘋求表格

你也有存錢的習慣嗎？不少人為了出國旅遊、留學等目標，會制定一套存錢方法，但若缺乏毅力就難以達成。近日一名女網友就在網路上分享「365存錢法」的經驗，存了兩隻小豬撲滿，過了一年後成功存下13萬，開玩笑說是送給自己的年終，令許多網友佩服不已跪求表格。

一名女網友在臉書「爆廢公社三館」中，分享自己去年挑戰「365存錢法」的成果，所謂「365存錢法」指的就是第一天存1元、第二天存2元，以此類推，存到第365天時就能存下6萬6795元。

女網友針對其方法稍作改良，設計一份1元至365元的表格，貼在小豬撲滿的後方，依照自身手頭是否寬裕來決定當天該存多少，每天存的金額不得重複，存進去的金額再從表格上畫掉，即使某天忘記存看到表格也能補存。