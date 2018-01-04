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即時跑馬燈她用這招存13萬年終　網瘋求表格奇力新併美磊　雙雙跳空飆漲停理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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她用「365存錢法」存下13萬年終　網友讚翻瘋求表格

生活中心／綜合報導2018/01/04 09:50
▲一名女網友運用「365存錢法」替自己存下13萬存款。（圖／翻攝自「爆廢公社三館」）
▲一名女網友運用「365存錢法」替自己存下13萬存款。（圖／翻攝自「爆廢公社三館」）

你也有存錢的習慣嗎？不少人為了出國旅遊、留學等目標，會制定一套存錢方法，但若缺乏毅力就難以達成。近日一名女網友就在網路上分享「365存錢法」的經驗，存了兩隻小豬撲滿，過了一年後成功存下13萬，開玩笑說是送給自己的年終，令許多網友佩服不已跪求表格。

一名女網友在臉書「爆廢公社三館」中，分享自己去年挑戰「365存錢法」的成果，所謂「365存錢法」指的就是第一天存1元、第二天存2元，以此類推，存到第365天時就能存下6萬6795元。

女網友針對其方法稍作改良，設計一份1元至365元的表格，貼在小豬撲滿的後方，依照自身手頭是否寬裕來決定當天該存多少，每天存的金額不得重複，存進去的金額再從表格上畫掉，即使某天忘記存看到表格也能補存。

努力實行一年後，女網友將兩隻小豬撲滿宰殺，成功存下13萬3590元，開心的笑說「當作是今年的年終了吧！自己給自己的年終。」許多網友看了，都紛紛表示「太厲害了！」「可以分享365天的單子嗎？我好想力行喔！」「好讚，我也想要表格」不過，也有網友認為其實不用這麼辛苦，只要每月存下一定的金額就好。

對此，女網友也回應，其實她本身也會將薪資分配至各個帳戶，用小豬撲滿存錢單純是自我挑戰，讓自己養成每天存錢的習慣，分享的目的也是希望能讓沒有存錢習慣的網友養成習慣，並不是能存下多少錢。

關鍵字存錢365存錢法年終表格撲滿
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