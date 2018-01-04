奇力新攜美磊打世界杯 市場看好效應 雙雙強攻漲停

國巨 (2327-TW) 集團旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 宣布，將以換股方式併購同為電感廠的美磊 (3068-TW)，未來將攜手打世界杯，市場也樂觀期待，早盤奇力新與美磊股價同步亮燈漲停，成被動元件族群領漲指標。

奇力新宣布，換股比例為為奇力新普通股每 0.73 股換發美磊普通股 1 股，以美磊停牌前 2 日收盤價 63.6 元計算，溢價率約 15.9%。

奇力新總經理鐘世英表示，透過本次結盟，聯手進軍國際市場，並藉由雙方研發團隊的合作，加速開發高階產品，強化產品的深度及廣度，期能搶奪高階產品市佔率，且預期在資源整合後，營運將更具規模，在成本及競爭力能夠進一步強化，可有效防禦其它廠商在中低階產品的價格戰。