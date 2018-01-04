酷寒籠罩美東 陽光之州近30年來首飄雪

根據氣象頻道（The Weather Channel），佛州首府塔拉哈西（Tallahassee）居民今天起床時，發現地面覆蓋一層0.1英寸（0.254公分）的薄薄積雪，這是佛州自1989年以來首度出現明顯降雪。

紐約市已進入冬季風暴警戒狀態，今晚至明天預計降下3至6英寸（8至15公分）雪量。

法新社和美聯社報導，美國國家氣象局（NationalWeather Service）警告，強烈冬季風暴今明兩天將挾帶大量冰雪襲擊美東，暴風雪範圍從東南部的佛州一路延伸至新英格蘭（New England）和東北部地區。

（中央社邁阿密3日綜合外電報導）酷寒籠罩美國東岸，就連素有「陽光之州」稱號的佛羅里達州今天也降下皚皚白雪，北佛州居民已近30年沒看過這幅景象。

佛州居民紛紛將白雪覆蓋拖鞋和戶外泳池的照片上傳至社群媒體。在一向溫暖的佛州，居民較常見到颶風侵襲，而非一片銀白色的世界。

他們推文時，將這種現象戲稱為「末日暴雪」（Snowmageddon）。

這場暴風雪已導致佛州北部和喬治亞州東南部地區道路關閉，喬治亞州州長狄爾（Nathan Deal）也宣布沿海地區進入緊急狀態。

佛州州長史考特（Rick Scott）則呼籲佛州北部居民「為嚴寒天氣狀況做足準備，包括可能降雪、凍雨或結冰」。

氣象預報說，塔拉哈西本週夜晚氣溫可能落至攝氏零度以下。

喬治亞州薩凡納（Savannah）65歲居民蕭奧（William Shaw）說：「整個城鎮看似一片荒蕪，跟上次颶風來襲一樣。」「街上空無一人。感覺有點詭異。」

塔拉哈西居民杜諾文（Laura Donaven）堆了一個15公分高的雪人。

她說：「這看起來美妙極了。自1990年代初期以來，我們就沒見過這般雪景。」（譯者：中央社劉文瑜）1070104