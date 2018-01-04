新書猛爆白宮內幕 川普：巴農丟差瘋了

法新社報導，挑起川普怒氣的，似乎是沃爾夫（Michael Wolff）著作「烈燄與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the Trump White House，暫譯）驚人節錄內容。

川普說：「巴農不代表我的基本骨幹，他只為了他自己。」

美聯社報導，川普在聲明中說，巴農「跟我或我的總統職位毫無關係」，還指控說，「他被炒魷魚時，不但丟了差，還失心神」。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普今天在一本新書上市前，痛斥前白宮首席策士巴農（SteveBannon）「失心瘋」。這本新書形容川普不成熟，還說他的白宮雜亂無章。

「衛報」（The Guardian）和「紐約雜誌」（NewYork magazine）刊出的節錄，引述巴農高度批評川普子女小唐納（Donald Trump Jr.）和伊凡卡（IvankaTrump）。

小唐納2016年6月會見俄羅斯律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya），因為有中間人保證對方握有川普民主黨籍對手希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）的資料，可能讓她入罪。

川普女婿庫許納（Jared Kushner）和時任競選總幹事的曼納福特（Paul Manafort）同樣出席這場在紐約川普大樓（Trump Tower）的會議。

新書引述巴農說：「競選團隊3位高階人物以為在川普大樓25樓會議室會見外國政府人員會是一個好主意，而且沒有律師在場。」

「他們沒有任何律師。」

「就算你認為這不算叛國、不算不愛國，或稱不上是壞事，但我覺得根本以上皆對，你也應該立即通知聯邦調查局（FBI）。」

川普很快做出回應，說「史蒂夫（巴農）很少跟我一對一開會，只不過假裝有影響力，欺騙少數幾個沒有管道、毫無頭緒的人，他還幫忙這幾個人寫假書」。

作者沃爾夫表示，他的新書是根據他和川普、川普高階幕僚和其他人的訪談而成。書中還提到川普最初不知道前眾議院議長貝納（John Boehner）是何方神聖；書中也說，川普吃麥當勞，因為他認為麥當勞的東西安全。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說：「這本書充滿許多不實、讓人誤解的描述，出自沒有白宮管道、在白宮沒有影響力的個人。」

第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）發言人葛里向（Stephanie Grisham）也否認傳聞，否認梅蘭妮亞在丈夫贏了大選後、流下傷心的眼淚。

葛里向在聲明中說：「這本書顯然會擺在特價小說區販售。川普夫人不但支持丈夫競逐美國總統，還鼓勵他競選。她有信心丈夫會贏，也很高興他真的勝出。」（譯者：中央社蔡佳敏）1070104