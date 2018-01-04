牧德去年Q4營收創新高 早盤衝量創掛牌以來新高價

PCB 製程設備 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 在去年第 4 季營收因軟硬板廠自動化及製程升級的需求譜出歷史新高的 5.22 億元歷史新高，今 (4) 日早盤湧入大量買盤推升股價以 226.5 元創上櫃掛牌以來新高價。

同時，牧德科技的成交量在開盤 10 分鐘已超過昨日全場的 1016 張。

牧德公布去年 12 月營收，達 1.78 億元，為去年以來連續第七個月單月營收新高，月增 2.31%，年增 1.8 倍；2017 年營收 14.21 億元，年增 74.47%。牧德去年第 4 季營收 5.22 億元也創新高紀錄，季增 41.13%，年增 1.06 倍。牧德在第 4 季設備業傳統淡季中營收再創新高，也打破營收在第 4 季將下滑的魔咒。