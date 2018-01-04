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牧德去年Q4營收創新高 早盤衝量創掛牌以來新高價

鉅亨網2018/01/04 09:55
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PCB 製程設備 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 在去年第 4 季營收因軟硬板廠自動化及製程升級的需求譜出歷史新高的 5.22 億元歷史新高，今 (4) 日早盤湧入大量買盤推升股價以 226.5 元創上櫃掛牌以來新高價。

同時，牧德科技的成交量在開盤 10 分鐘已超過昨日全場的 1016 張。

牧德公布去年 12 月營收，達 1.78 億元，為去年以來連續第七個月單月營收新高，月增 2.31%，年增 1.8 倍；2017 年營收 14.21 億元，年增 74.47%。牧德去年第 4 季營收 5.22 億元也創新高紀錄，季增 41.13%，年增 1.06 倍。牧德在第 4 季設備業傳統淡季中營收再創新高，也打破營收在第 4 季將下滑的魔咒。

在牧德去年第 4 季營收向上成長同時，法人估牧德 2017 年賺回一個股本不成問題，預估 2018 年牧德每股純益將達 14 元。

牧德去年第 3 季營收以 3.7 億元創新高，毛利率為 59.89%，單季稅後純益為 1.15 億元，每股純益達 2.7 元，去年前 3 季累計稅後純益 2.67 億元，每股純益 6.26 元。

牧德去年以來力拚 PCB 軟硬板 AOI 自動化檢測新機交貨，生產線爆滿，加上去年第 4 季還有新產品開始交貨，譜出 5.22 億元的單季歷史新高紀錄，同時將力拚來自中國大陸 PCB 訂單，預期至 2018 年第 1 季出貨量都將不錯，可望改變過往來每年第 1、4 季業績清淡表現。

牧德走勢圖

 

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