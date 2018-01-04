白宮：美國人該關心金正恩心理健康

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普昨天推文回應北韓領導人金正恩新年談話，大談核武按鈕，引發批評。白宮今天為川普的推文辯護，說美國人民應該關心的是金正恩的心理健康，而非川普。

川普昨天推文回應金正恩新年談話。金正恩先前發表新年談話時警告，他的桌上有「核武按鈕」。川普說美國也有核按鈕，「不但比他的大得多，威力更強，而且我的按鈕能用！」

路透社報導，川普的推文引發批評，特別是來自對手民主黨人，前副總統拜登（Joe Biden）稱之為危險的傲慢。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在例行新聞簡報時，有記者問到川普如此草率地談論核武威脅，美國人民是否應該關心川普的心理健康。