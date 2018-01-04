白宮：美國人該關心金正恩心理健康

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普昨天推文回應北韓領導人金正恩新年談話，大談核武按鈕，引發批評。白宮今天為川普的推文辯護，說美國人民應該關心的是金正恩的心理健康，而非川普。
川普昨天推文回應金正恩新年談話。金正恩先前發表新年談話時警告，他的桌上有「核武按鈕」。川普說美國也有核按鈕，「不但比他的大得多，威力更強，而且我的按鈕能用！」
路透社報導，川普的推文引發批評，特別是來自對手民主黨人，前副總統拜登（Joe Biden）稱之為危險的傲慢。
白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在例行新聞簡報時，有記者問到川普如此草率地談論核武威脅，美國人民是否應該關心川普的心理健康。
桑德斯說：「總統與美國人民應該關心北韓領導人的心理健康。」
她說：「金正恩一再威脅，他多年來一次又一次試射飛彈。這位（川普）是不會畏縮的總統，他是一個不會軟弱的總統，他將會證明他會履行承諾，站起來保護美國人民。」
前總統拜登說，川普自顯「判斷力薄弱」。
有線電視新聞網CNN報導，拜登指出：「比起有意發動的戰爭，更糟糕的一種戰爭是無意發起的戰爭。」拜登說：「這不是一場遊戲，不是看誰比較能夠自我膨脹。」
拜登說：「美國在世界上扮演一種受到期待的角色。我認為總統先生太過傲慢。這很危險。」
聯邦參議院東亞小組委員會副主席、民主黨籍參議員馬基（Edward Markey）表示，川普的推文幾乎等同總統失職，不必要地加深了危機，浪費了嘗試外交手段的好機會。
副總統彭斯（Mike Pence）接受美國之音訪問時說，川普表明「美國不會接受罷凌，美國不會被威脅」。
彭斯表示，僅管動武選項擺在桌上，但仍有和平解決危機的機會，假如「北韓能夠放棄核武與飛彈計畫，假使北韓願意撤除這些計畫」。（譯者：中央社林宏翰）1070104