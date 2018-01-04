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國防軍武

高寒地救援　團隊合作完成任務

軍聞社2018/01/04 08:31
▲ 陸軍特訓中心山寒組教官鄭文忠士官長曾參與多項山搜任務，他表示高寒地救援最重要的是先學會保護自己，才有能力去照顧好別人。（軍聞社記者卓以立攝）
▲ 陸軍特訓中心山寒組教官鄭文忠士官長曾參與多項山搜任務，他表示高寒地救援最重要的是先學會保護自己，才有能力去照顧好別人。（軍聞社記者卓以立攝）
湯銘安中尉引述教官所教導的，「壞天氣就是訓練的好天氣」來形容，在高山環境的訓練。（軍聞社記者卓以立攝）

（軍聞社記者卓以立專訪）「高寒地救援最重要的是先學會保護自己，才有能力去照顧好別人。」陸軍特訓中心山寒組教官鄭文忠士官長曾參與多項山搜任務，他表示山區地形崎嶇破碎，天候變化大，搜救官兵不只需要體力、耐力，更需要清楚的思維判斷、確保個人和傷患的安全，是高山救援極為重要的一環。

　「高寒地救援訓練班」從民國105年開班，所有學員皆由鄭文忠士官長負責訓練，他指出，「高寒地救援訓練班」訓練目的，在增加學員的救援技術及專業知識，而團隊的合作更是重要，在救援過程中，最少需以6人為一小組，加上少則重達30公斤的裝備，體力會急速消耗，救援人員須彼此互相關照及支援，才能順利完成傷患救援。

身為高寒地救援訓練班中少數女性學員的湯銘安中尉指出，在班隊訓練過程，或是救援任務時，所面對地形及天候的考驗，絕不會因性別而有所差異，因此，只有將本身的心態和身體調整到最佳狀態，才能全心投入訓練。

 湯銘安引述教官所教導的，「壞天氣就是訓練的好天氣」來形容，在高山環境的訓練，無論天候多麼惡劣，下雨或下雪，均照常訓練，因為搜救任務是無法選擇舒適的環境，幾乎是在惡劣環境中實施。

湯銘安並強調團隊合作的重要，在訓練中，須注意自己的狀況，因為在救援任務中，最重要的是救援者自己的安全，不能再增加一名的傷患，這樣才能維持團隊能量，順利完成救援。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
高寒地救援訓練班/系列三高寒地救援訓練班/系列四

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