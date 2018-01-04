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高寒地救援訓練班　強化高山救援能量

軍聞社2018/01/04 08:30
▲ 「V型傷患吊掛」特戰搜救小組因應V型峽谷地形，完成繩索懸吊掛，執行擔架上拉及下放作業。（軍聞社記者卓以立攝）
▲ 「V型傷患吊掛」特戰搜救小組因應V型峽谷地形，完成繩索懸吊掛，執行擔架上拉及下放作業。（軍聞社記者卓以立攝）
救援任務必預靠團隊才能完成，上方確保人員與下方救援人員通力合作，完成救援傷患任務。（軍聞社記者卓以立攝）

（軍聞社記者卓以立武嶺4日電）陸軍特訓中心「高寒地救援訓練班」學員刻正於武嶺營區進行特殊地形救援訓練、野外求生、行軍訓練模擬山難實況等課目，學員們必須面對高山低溫、稀薄空氣困難地形等嚴峻挑戰，發揮團隊合作精神，完成吊掛與後送傷患救援任務。

　訓練過程，由教官下達任務狀況，模擬遊客攀登山時受傷，於原地等待救援，特戰搜救小組因應V型峽谷地形，完成繩索懸吊掛，執行擔架上拉及下放，搜救官兵垂降至救援地點，並將傷患固定至擔架後，完成「V型傷患吊掛」。

　而在「高角度傷患吊掛」中，學員們在懸崖峭壁環境作業，為避免待救者失溫，即透過保暖、防水的材質，為傷患進行包覆，並謹慎小心執行吊掛，確保執行救援任務遂行。

 此外，在「快速上攀與橫渡」的課目，則考驗學員對於救援繩索及姿態轉換的轉移，除了手、腳攀爬技巧外，在肌耐力及專注度上更是重要，學員膽大心細，完成快速上攀與橫渡。

　「高寒地救援訓練班」為提升搜救能量，今年起訓期從8週增加至12週，並在山區內接受「特殊地形環境通過」、「山寒地野戰求生」、「方向判定與方位維持」、「特殊地形救援訓練」、「直升機地空導引」、「滑輪繩索技術」及「救援裝備使用」等課程訓練，並克服高海拔、低氣壓、低氣溫及困難地形等嚴峻挑戰，對體力、耐力、抗壓性都是一大考驗。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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