高寒地救援訓練班　強化高山救援能量

訓練過程，由教官下達任務狀況，模擬遊客攀登山時受傷，於原地等待救援，特戰搜救小組因應V型峽谷地形，完成繩索懸吊掛，執行擔架上拉及下放，搜救官兵垂降至救援地點，並將傷患固定至擔架後，完成「V型傷患吊掛」。

而在「高角度傷患吊掛」中，學員們在懸崖峭壁環境作業，為避免待救者失溫，即透過保暖、防水的材質，為傷患進行包覆，並謹慎小心執行吊掛，確保執行救援任務遂行。

此外，在「快速上攀與橫渡」的課目，則考驗學員對於救援繩索及姿態轉換的轉移，除了手、腳攀爬技巧外，在肌耐力及專注度上更是重要，學員膽大心細，完成快速上攀與橫渡。

「高寒地救援訓練班」為提升搜救能量，今年起訓期從8週增加至12週，並在山區內接受「特殊地形環境通過」、「山寒地野戰求生」、「方向判定與方位維持」、「特殊地形救援訓練」、「直升機地空導引」、「滑輪繩索技術」及「救援裝備使用」等課程訓練，並克服高海拔、低氣壓、低氣溫及困難地形等嚴峻挑戰，對體力、耐力、抗壓性都是一大考驗。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社