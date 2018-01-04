陸2018太空發射次數將創新高

報導指出，雖然去年7月2日的長征五號遙二任務發射失敗，但今年確定將實施長征五號遙三任務，並將搭載東方紅五號衛星平台，再次從文昌航天發射場出征。

綜合科技日報、新華網報導，2018年，中國航天將實施以長征五號發射、嫦娥四號探月和北斗衛星組網?代表的35次太空發射任務，是集團成立以來型號任務最繁重、最重要的一年，重大發射和飛行試驗次數、生?交付數量將創歷史新高。

（中央社台北4日電）中國航天科技集團3日透露，今年將實施包括探勘月球在內的35次太空發射任務，發射次數創歷史新高。民營火箭公司「零壹空間」也計劃在上半年進行X系列火箭的首飛。

此外，繼2013年嫦娥三號探測器?帶玉兔月球車登陸月球後，嫦娥四號今年的探月任務，被英國自然雜誌（Nature）選?年度科學界最具影響力的事件之一。

報導指出，今年底，嫦娥四號將搭乘長征三號乙火箭升空，登陸月球南極附近的艾特肯盆地，成?世界首顆在月球背面軟著陸和巡視探測的航天器。

由於任務地點受月球遮擋，中國將在6月向地月拉格朗日2點發射一顆中繼衛星，?嫦娥四號搭建測控通訊、數據傳輸鏈路。

而在佈建北斗衛星導航系統方面，中國航天今年將透過9次任務發射10餘顆北斗衛星，建立由18顆衛星組成的基本系統。另外，今年還將發射高分辨率對地觀測衛星：高分五號、高分六號。

報導指出，中國今年不僅要發射的航天器五花八門，所用運載工具也多種多樣。除了長征系列火箭，中國航天研製的快舟十一號火箭也將首飛，一次將6顆探測衛星送上太空。

在商業太空市場初顯鋒芒的快舟一號火箭，也將在一週內連續實施4次發射，驗證自身的快速發射能力。1070104