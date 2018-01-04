中國擬管制比特幣礦場 預計由限電措施著手

官員指出，比特幣礦場利用部分地區的低電價，有時影響到這些地方的正常供電。消息人士說，挖礦本身沒有金融風險，因此不能直接禁止。

消息人士說，中國人民銀行在周三召開閉門會議，提出這個想法，但並未詳述將如何實施。不過，由於人民銀行無法直接監管比特幣礦場用電，只能要求地方政府採取行動。

據《彭博》、《路透》等媒體引述知情人士說法，中國將開始監管比特幣礦場，主要是針對部分礦場濫用電力的狀況，而非全面禁止。

倫敦線上交易公司 Oanda 的資深市場分析師 Craig Erlam 表示，這則消息可能是比特幣由全天高點回落的主因，未來幾年，用電問題都將是加密貨幣的重大挑戰。

比特幣周二與周三交易相對平淡，多數時間在 14500-15500 美元來回，未見類似上個月的高波動。

許多全球規模最大的比特幣礦場，都在中國境內，主要使用龐大的「算力」，來加密貨幣交易。根據 Digiconomist 的比特幣能耗指數，加密貨幣礦場消耗大量能源，使用的電量相當於 340 萬戶美國家庭。

中國政府去年開始對加密貨幣交易進行強力監管，9 月宣布禁止 ICO，隨之關停當地的加密貨幣交易。