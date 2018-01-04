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2018年如何穩健布局？ 掌握「GIVE」投資術

鉅亨網2018/01/04 10:06
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邁入 2018 年，法人表示，去 (2017) 年全球經濟基本面穩健向上，推動全球股市同步上揚，預估動能可望延續至 2018 年，建議投資人掌握「GIVE」4 大主題，分別為成長 (Growth)、通膨 (Inflation)、估值 (Valuation)、失誤 (Error)。

摩根資產管理亞洲區首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 表示，2018 年全球變化與投資契機，由去年的「成長加速」轉變為「穩健均速」，通膨方面可以見到美國熱，全球冷的狀況，另外，投資人應留意政治與經濟基本面之間的關聯性，並在歷經去年大漲之後的全球市場中，尋找估值相對便宜的投資標的。

許長泰 (Tai Hui) 進一步分析，就成長 (Growth) 來看，儘管部分央行開始收緊貨幣寬鬆政策，但為維持經濟成長動能持續，全球多數央行仍維持相對寬鬆的貨幣政策，有助於亞洲與新興市場的表現。

至於通膨 (Inflation) 方面，2018 年全球通膨率預期仍落在相對低檔的水準，在聯準會緩步升息情況下，市場預期今年仍將進一步升息，但其他國家維持相對寬鬆政策環境的空間仍大。

另外，估值 (Valuation) 方面，目前美股及已開發國家公司債的估值偏高，但穩定的基本面，有望持續支撐偏高的估值，而亞洲及新興市場方面，近幾個月估值已重新調整，但亞洲區域成長動能仍相當強勁。

許長泰 (Tai Hui) 提醒，投資人須留意 2018 年市場變數，其中包括近年來政策失誤、選舉與地緣政治風險等，建議在布局策略上，掌握擴大收益來源，以多重資產策略配合收益標的因應，以降低波動風險。

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關鍵字投資通膨變數估值成長波動headline
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