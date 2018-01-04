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NBA／拒絕打快成矛盾主因？　厄文：那是23號的工作

體育中心／綜合報導2018/01/04 10:14
▲Kyrie Irving（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving（圖／美聯社／達志影像）

NBA第4日的比賽，由塞爾提克和騎士來進行交手，由於去年的Kyrie Irving(厄文)交易案，再加上上季在東區決賽的交手，讓雙方此次碰頭充滿了話題性。而媒體也沒有放棄這個炒作的機會，紛紛爆料過去此交易案的細節，而本日ESPN更是報導出騎士總教練Tyronn Lue和Irving過去的對話，內容透漏了一些當初Irving會選擇離開的原因。

日前有美國媒體指出，其實在Irving表示「不想和LeBron James一起打球」之前，球團就已經有做出考慮交易他的舉動，而Lue雖然反對，但並未能造成效果，最終也導致前者走人。

不過ESPN記者Jackie MacMullan爆料，事實上Irving和James的矛盾早就已經升級了，而在一次對話中，Lue希望Irving能打得更快一些，但Irving拒絕了，因為他認為那是「23號的工作」。

對話全文如下：

Lue：「Kyrie，我希望你能打得再快一些。」

Irving：「為什麼？」

Lue：「因為如果你打得更快，我們就能輕鬆得分。」

Irving：「我不需要打快，我隨時可以投籃。」

Lue：「我不是說你，我是說RJ(Richard Jefferson)和JR(JR Smith)。」

Irving：「那是23號的工作。」

後來目擊此事的騎士工作人員表示，他看Lue搖頭然後走開了。之後Lue證實了此事，但拒絕透漏相關細節，他表示Irving是位好球員，並祝福他一切都好。

「我們可能當時已經輸了幾場比賽了，」而Irving本人對此表示，「Lue對我說：『我們要打得更快』。但我當時可能不願意接受。」

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