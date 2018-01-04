NBA／拒絕打快成矛盾主因？　厄文：那是23號的工作

NBA第4日的比賽，由塞爾提克和騎士來進行交手，由於去年的Kyrie Irving(厄文)交易案，再加上上季在東區決賽的交手，讓雙方此次碰頭充滿了話題性。而媒體也沒有放棄這個炒作的機會，紛紛爆料過去此交易案的細節，而本日ESPN更是報導出騎士總教練Tyronn Lue和Irving過去的對話，內容透漏了一些當初Irving會選擇離開的原因。

日前有美國媒體指出，其實在Irving表示「不想和LeBron James一起打球」之前，球團就已經有做出考慮交易他的舉動，而Lue雖然反對，但並未能造成效果，最終也導致前者走人。