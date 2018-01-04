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中央社

iPhone X賣不動 鴻海目標價下探95元

中央社2018/01/04 10:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北4日電）日系外資最新報告指出，iPhone X需求弱，獨家代工廠鴻海難置身事外，2018年獲利復甦恐不如市場預期，將目標價從新台幣108元下修到95元，但維持「持有」評等。

日系外資查訪iPhone X供應鏈發現，2018年第1季面臨砍單15%到25%，反映iPhone X售價過高導致需求不振，觀察目前iPhone X在美國、英國、香港、新加坡、日本、中國大陸等主要市場的等待到貨時間都在2天內。

日系外資仍預估2018年第1季iPhone X出貨約3100萬支，認為市場預期的3500萬支到4000萬支太過樂觀；另預估第1季整體iPhone出貨約5650萬支，相當於季減31%、年增11%，低於市場預期的6500萬支到7000萬支。

受iPhone X需求疲弱影響，日系外資推估鴻海2018年第1季營業利益率將達3.5%，低於2017年第1季的3.7%，也低於市場預估區間3.7%到4.5%；雖然今年上半年進入iPhone淡季、投資新事業將墊高成本，鴻海營業利益率仍有望從2017年低檔的3.2%回升到2018年的3.6%，但低於市場預估區間3.9%到4%。

為反映對營收及獲利的保守看法，日系外資將鴻海目標價從108元下修到95元，但維持「持有」評等；在iPhone供應鏈中看好的個股包括可成、大立光，皆給予「買進」評等。1070104

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