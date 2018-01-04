少子化關鍵 調查：職場歧視與經濟壓力

1111人力銀行今天公布「上班族婚育困境調查」，調查顯示，為人父母的受訪上班族中，有2成3的比例曾因結婚／懷孕而在職場上遭受不平等對待，主要以「明顯感受到不友善的態度／言語」（9.6%）、「被同事／主管以強硬行為加以為難」（6.6%）及「被暗示會不利於職涯發展」（4.4%）。而育有子女的上班族，平均生育1.16名子女。

（中央社記者邱柏勝台北4日電）1111人力銀行調查，2成3受訪上班族因結婚懷孕遭歧視，且8成5已婚已生的上班族認為家庭月收入需達7萬8599元，才能養得起小孩。顯見除職場環境外，經濟也是生育率不振因素。

調查也指出，超過半數的上班族因為結婚／懷孕而改變原來的職涯規劃，進而選擇「轉職，另找可以配合家庭型態的工作」（28.7%）、「留職停薪／請育嬰假」（15.4%）及「申請轉調部門或調整職務內容」（6.6%）。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，因應少子化危機，中央到地方政府無不傾全力催生，但對於上班族來說，如何消弭身分歧視更顯迫切。

此外，調查指出，已婚已生的受訪者中，有高達8成5是維持在雙薪收入，認為家庭月收入至少要新台幣7萬8599元，才能夠養得起一個孩子。更有3成2的上班族表示，家庭月收入必須要拉高至10萬元以上才足夠。

李大華指出，從調查中可看出，多數上班族生兒育女的最大考量不外乎經濟壓力，若想維持稍具品質的生活，則家庭總收入必須維持在10萬元以上，顯然雙薪家庭已是不得不的選擇。

他表示，雖然政府頻頻催生，行政院長賴清德甚至將「育人」列為今年施政重點，持續推動社區公共托育，以期提高生育意願，但在上班族眼中，國內生育環境仍有大幅度改善空間，盼能一邊工作維持收入之餘，也能維持家庭正常運作，因此彈性上下班制度、企業提供育兒場所，在勞動市場中就顯得格外友善與稀少。

因此李大華建議，為降低父母生育所面臨的經濟壓力，除政府提出生育獎勵金、育兒津貼與學費補助等經濟上的支援外，民間企業也應致力於打造友善的生育環境，讓員工皆可安心的照原計畫生養孩子，不用因為懷孕而改變職涯規劃，造成企業人才流失。

為了解職場上班族婚育意願與面臨困境，1111人力銀行設計「上班族生育困境調查」，自2017年12月18日到2018年1月3日，針對求職會員進行立意抽樣調查，有效樣本數為1240份，正負誤差值2.78個百分點。1070104