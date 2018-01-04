川普前幕僚曼納福特告司法部和特檢穆勒

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）今天以逾越職權為由，控告特別檢察官穆勒（Robert Mueller）和美國司法部，向威脅到美國總統的通俄門調查提出挑戰。

法新社報導，曼納福特在因逃稅和洗錢等罪名被捕2個月後提出民事訴訟，控告司法部和司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）就川普陣營在2016年總統大選可能與俄羅斯勾結的調查中，授予穆勒過於廣泛的權力。

此外，曼納福特指稱穆勒偏離通俄門調查重心，反而就他在大選前幾年為前烏克蘭領袖亞努科維奇（Viktor Yanukovych）工作的相關內容起訴他。