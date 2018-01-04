中國速食麵銷量「斷崖式」下滑 外媒分析3大原因

中新網報導，速食麵上世紀 50 年代誕生於日本，此後數十年它的身影遍佈世界各個角落。中國是全球最大的速食麵產銷國。自上世紀 90 年代以來，中國速食麵營業額一度連續 18 年遞增。2013 年，中國大陸和香港速食麵總銷量達 462.2 億包，平均每秒打開 1465 包速食麵。但從 2013 年起，中國速食麵行業開始走下坡路。到了 2016 年，大陸和香港速食麵年銷量已下滑至 385 億包。

世界速食麵協會統計資料顯示，2013 年至 2016 年，中國大陸和香港速食麵年銷量減少約 80 億包。外媒列舉了中國速食麵銷量下降的幾條原因，包括農民工返鄉潮、更加便利的交通、普及的網路和外賣 APP 等。

康師傅股價

國內速食麵廠商遭遇寒冬。業內兩大巨頭康師傅 (0322-HK) 和統一 (1216-TW) 近年來開始變賣資產，傳遞出行業寒意。康師傅公司年報顯示，2006 年至 2013 年康師傅速食麵板塊營收從 10.52 億美元增長至 43.32 億美元。2013 年至 2016 年，這一板塊營收下降至 32.39 億美元。

統一股價

統計 2015 年，已有 6 家比較知名的速食麵企業倒閉。英國媒體認為，在全球大部分方便上市場穩定的背景下，中國速食麵的「寒冬」有些「不尋常」。英國廣播公司 (BBC) 列舉了中國速食麵銷量下降的幾條原因，包括農民工返鄉潮、更加便利的交通、普及的網路和外賣 APP 等。

1. 家鄉越來越好，返鄉工作的農民工可以自己下廚

由於工作勞累、生活條件有限等原因，農民工往往沒有條件下廚房為自己做一頓可口的美餐，經常用泡麵「對付一頓」。

隨著國家統籌城鄉發展，一些吸引政策落地，不少農民工選擇回鄉就業。回到家的農民工有更好的條件和更充裕的時間烹飪，自己燉的紅燒牛肉代替了「紅燒牛肉麵」。

國家統計局報告顯示，2012 年以來，中國農民工總量增速總體回落。對比速食麵產銷量增速曲線與農民工增速回落曲線可以發現，兩者幾乎同時在 2012 年出現明顯拐點。

2. 旅行越來越方便，不用泡麵充饑

從前，速食麵與綠皮火車是一對「伴侶」。而隨著高鐵網路的聯通和飛機旅行的普及，人們消耗在旅途中的時間越來越短，不再需要一桶桶泡面提供幾天的營養。

截至 2016 年年底，中國高鐵通車里程已超過 2 萬公里，預計到 2030 年達到 4.5 萬公里；2016 年中國航空客運量達到 4.88 億人次，同比增長 11.9%。

曾在雲南大理代理某品牌速食麵的龍書海說：「鐵路原本是速食麵的重要市場，但近年來火車站訂貨越來越少。」

3. 外賣平台夯，美食又多又快

2013 年以來，網路外賣平台開始興起，人們動動手機就可以吃到美味食品，方便食品逐漸不再受青睞。截至 2017 年 6 月，中國網上外賣用戶已達 2.95 億。BBC 評價說，外賣是另一種形式的「快捷食品」。

如今，旅途中的人們也可以享受外賣服務。2017 年 7 月，高鐵外賣在全國 27 個高鐵車站上線運行，商家在 12306 互聯網訂餐配送中心和乘務員的協助下，實現對乘客訂餐的精准投放。

BBC 說，中國依然是世界最大的方便麵市場，速食麵銷量遠超其他國家，因此速食麵企業不可能輕易放棄中國市場，日本速食麵企業日清食品公司 (1475-JP) 正打算在香港上市，他們看好自己在中國的前景。不過，速食麵企業不能再故步自封，而是應當積極改變迎合市場需求。

日清食品股價

根據世界速食麵協會的統計資料，2013 年至 2016 年期間全球速食麵需求量從約 1060 億份下滑至 974 億份，降幅約為 86 億份，其中 89% 來自中國市場。

並非所有國家的速食麵銷量都在下降，速食麵在有些國家反而愈發受到青睞。日本速食麵需求量在 2012 年至 2016 年持續上升，4 年間漲幅達到 2.5 億份。