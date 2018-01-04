英特爾承認出現漏洞 攜手大廠致力補救

英特爾聲明指出：「根據迄今的分析，多種計算裝置擁有許多不同處理器和作業系統，可以容許這些利用漏洞的行為。」

研究報告形容，這項「錯誤」或「缺陷」是英特爾旗下產品特有的，英特爾則稱報告「有誤」。

法新社報導，研究人員日前發現，他們形容為「瑕疵」的這項漏洞可能導致儲存在電腦與網路的私人數據外洩，外界憂心忡忡，英特爾因此發表聲明。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）科技巨擘英特爾（Intel）今天承認一項漏洞，能讓駭客讀取儲存在現代大多數電腦系統上的數據，但表示安全風險極低，目前正攜手超微公司（AMD）等公司討論補救措施。

「英特爾相信，這些利用漏洞的行為並沒有竄改、修改或刪除數據的可能。」

英特爾表示，目前正攜手競爭對手超微公司、為行動裝置設計系統的安謀國際科技公司（ARM）及電腦作業軟體製造商，共同「發展適用整個產業的方式，來立即且有建設性地解決這項問題」。

獨立科技分析師高德（Jack Gold）表示，他與英特爾、超微公司、安謀國際科技公司視訊會議接受簡報，這3間公司皆表示，外界過度擔心這項議題。

高德表示：「真相並不是英特爾晶片出現瑕疵。」

高德說，「一些研究人員發現有方法利用現存結構，進入電腦記憶體受保護區域並讀取一些數據」，這些公司因此開始合作討論補救措施。他還說，這是所有現代電腦結構會有的功能。（譯者：中央社周莉芳）1070104