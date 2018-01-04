去年12月財新中國服務業PMI創近3年半新高

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鐘正生表示，12 月的財新 PMI 顯示出經濟再度轉暖，新訂單和新業務的大幅擴張反映出廠商對 2018 年前景的樂觀態度。雖然中國經濟存 在下行壓力，但韌性仍在，需要關注的是未來政策是否會有超預期收緊的可能。

數據顯示，服務業經營活動增速改善，原因普遍與新業務量增長有關。最新數據顯示，服務業企業的新接訂單量創下 2015 年 5 月以來最強勁增幅，約 14% 受訪企業報告新訂單增加。製造業新接訂單量在 12 月份也加速增長，創下 4 個月來最強勁增速，許多受訪廠商提到月內客戶數量增加，以及新產品問世。兩大行業綜合，新訂單整體為 2013 年 1 月以來最顯著增速。

伴隨業務需求的增長，服務業企業在年底繼續增加用工，但增速與 11 月相近，同屬溫和。製造業用工在 12 月份繼續收縮，但收縮率已放緩至 9 個月來最輕微。兩者綜合，用工規模在整體上大致保持不變，與此前 5 個月基本持平。

12 月份數據顯示，服務業企業產能壓力輕鬆，積壓工作量已連續 4 個月下降，惟降幅一直保持輕微。制造業則相反，積壓工作量出現可觀增幅。兩者綜合，月內積壓工作量整體小幅上升。

12 月份，服務業平均投入成本加速上揚，漲幅可觀，為 2013 年 2 月以來最顯著漲幅（與 2017 年 3 月並列）。據調查，月內原料價格、運輸費用和薪酬成本皆有上升。製造業成本升幅雖然已放緩至 4 個月來最低點，但仍屬顯著。兩者綜合，投入成本明顯上升，升幅與 11 月份持平。

投入成本上升，導致服務業企業在 12 月份上調收費價格，平均加價幅度環比持平，整體算是溫和。製造業產品出廠價格的升幅雖然較 11 月份有所放緩，但仍然可觀。兩大行業綜合考慮，整體產出價格溫和上升，升幅較 11 月份略有減弱。