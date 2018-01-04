京城銀挾3大利基 去年大賺56億元 EPS 4.8

京城銀 (2809-TW) 今 (4) 日公告去 (2017) 年全年稅後純益新台幣 56.1 億元、每股稅後純益(EPS)4.89 元，雙創歷史新高。主要來自於手續費收入、利息收益的穩定增長及投資收益增加，讓京城銀去年繳出好成績。

京城銀表示，去年受惠全球經濟景氣復甦，推升企業與個人消費資金需求，帶動手續費收入及利息收益的穩定增長及投資收益增加；其中，手續費收入主要來自於放款收益的大幅增長，截至去年底，放款餘額達 1452 億元，較 2016 年底的放款餘額 1263 億元成長 15%，這亦是貢獻京城銀 2017 年全年合併稅前獲利及稅前每股盈餘維持「雙位數」成長的主因。

京城銀指出，為兼顧獲利成長及風險控管，持續透過強化內稽內控機制、投資海外債券分散區域性風險並提升利基型業務放款比重等策略模式，在維持公司穩定獲利狀況下保持優異整體資產品質及風險承受能力，截至去年底，逾放比 0.02%、備抵呆帳覆蓋率 6555.68%、放款覆蓋率達 1.54%。

展望 2018 年第一季，京城銀維持正向看法。公司將持續深入經營在地客群、提升中小企業放款比重，並持續強化創新金融商品開發實力，以期能進一步優化整體業務結構，隨著效益逐步顯現下，將有助於整體獲利表現持續保持良好成長動能。