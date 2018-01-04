魯拉要聆聽收賄案審判 巴西工黨聲援

（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）工黨籍前巴西總統魯拉今天表示，24日他將出席第4聯邦地方法院的審判。這項審判結果可能讓魯拉喪失競選下屆總統的資格。審判當天，工黨也為他準備系列聲援活動。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在巴西石油公司貪瀆案有關聖保羅州沿海一棟豪宅案，在一審判定收賄和洗錢罪名成立，坐監9年6個月。如果二審維持原判，魯拉可能喪失今年競選巴西總統的資格。

根據巴西刑法規定，被告沒有義務出席審判。雖然魯拉的辯護律師已經向第四聯邦地方法院聲請，讓前總統在審判當天出庭陳述，但二審法官尚未回覆。