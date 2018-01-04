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中央社

魯拉要聆聽收賄案審判 巴西工黨聲援

中央社2018/01/04 10:16
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）工黨籍前巴西總統魯拉今天表示，24日他將出席第4聯邦地方法院的審判。這項審判結果可能讓魯拉喪失競選下屆總統的資格。審判當天，工黨也為他準備系列聲援活動。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在巴西石油公司貪瀆案有關聖保羅州沿海一棟豪宅案，在一審判定收賄和洗錢罪名成立，坐監9年6個月。如果二審維持原判，魯拉可能喪失今年競選巴西總統的資格。

根據巴西刑法規定，被告沒有義務出席審判。雖然魯拉的辯護律師已經向第四聯邦地方法院聲請，讓前總統在審判當天出庭陳述，但二審法官尚未回覆。

魯拉表示，就算法院不受理他的聲請，他也打算前往快樂港（Porto Alegre），出席工黨為他準備的系列聲援活動。

22日，一群巴西和外國律師將召開討論有關魯拉案件的公開座談會。世界社會論壇也預定23日集合來自多國的左派人士和機構代表聲援魯拉。

此外，工黨也透過社群網路廣發前外交部長阿摩林（Celso Amorim）所寫的宣言「沒有魯拉的選舉是欺詐行為」。

這份含葡萄牙文、英文、西班牙文、法文和阿拉伯文版本的宣言，已接獲超過8萬人連署。

23日，去年被彈劾下台的工黨籍前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）也將出席在第四聯邦地方法院前的守夜活動開幕。

工黨領導層則準備在24日魯拉返回聖保羅時，舉行一場盛大的歡迎會。不管審判結果如何，工黨中央黨部表示將在隔日召開會議，重申魯拉的候選資格。1070104

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