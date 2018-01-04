陸再整頓比特幣 逐步清退挖礦企業

（中央社記者翟思嘉上海4日電）市場傳聞中國將限期關停比特幣礦場，澎湃新聞今天引述知情人士表示，官方雖沒有嚴格到需要限期清退的地步，但已下發文件，要求「積極引導」企業有序退出比特幣挖礦業務。

而同樣在這個時段的11月13日，國網四川甘孜州電力有限責任公司丹巴縣供電分公司曾下發通知給併網小水電，稱比特幣生產屬於非法經營，各併網電站全部停止比特幣生產。

但之後該電力公司稱，因為處理大面積限電問題時太過匆忙，本意並非指比特幣挖礦為非法經營，而是應有的小水電站未能優先滿足當地的民生用電需求，違反了與公司購售電合同的要求。

上述監管體系的消息人士表示，「比特幣交易平台已經在國內不存在了，那?挖礦這個相關的周邊行業也不會被認可」。但他認為，規範用電不是中國金融監管部門需要做的事情，還是要合理引導比特幣挖礦企業退出。

這名消息人士還表示，全國金融工作會議的主要會議精神是防範風險、服務實體經濟，而挖礦本身不是為實體經濟服務的，規範整頓挖礦與互聯網金融專項整治的要求也是一致的。

報導說，目前中國的挖礦產量在世界上位居第一，占總產量的80%。雖然中國取締了比特幣交易所，但是比特幣礦場並不打算退出中國，主要是中國中西部地區電價低，挖礦成本低。1070104