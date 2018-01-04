反勞基法拚三讀　勞團號召夜宿立院

立法院在臨時會預計將處理《勞基法》部分條文修正草案，讓不滿勞基法修惡的勞工團體五一聯盟，號召從8日到10日開始要夜宿包圍立法院，臉書專頁「功德國際 Overwork International」也發起「民進黨！低薪、過勞不是青年回家的路！」活動，號召於海外就學、就業的台灣人，一起採取拿標語打卡的行動，表達反對修惡勞基法的立場。

▲功德國際 Overwork International號召在海外工作、就學的台灣人一起在生活的城市拿反勞基法的標語，拍照打卡。（圖／取自功德國際臉書專頁）