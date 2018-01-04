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政治

台人涉偷賣油給北韓遭抓包　外交部稱會持續查緝

政治中心／台北報導2018/01/04 11:12
▲韓國媒體報導，香港註冊「Lighthouse Winmore」（方向永嘉）號油輪，曾在公海向北韓船隻轉移約600噸的石油產品，遭到南韓查扣。（圖／達志影像／美聯社）
▲韓國媒體報導，香港註冊「Lighthouse Winmore」（方向永嘉）號油輪，曾在公海向北韓船隻轉移約600噸的石油產品，遭到南韓查扣。（圖／達志影像／美聯社）

為了懲罰北韓不顧國際社會反對發射飛彈，聯合國祭出包括石油禁運在內的制裁措施，連昔日被北韓視為老大哥的中國大陸都支持。不過，卻傳出台灣商人涉嫌偷賣油給北韓，遭到高雄地檢署調查。外交部表示，對於涉及違反國際制裁北韓的作為，將持續查緝。

南韓聯合通訊社日前報導，香港註冊「Lighthouse Winmore」（方向永嘉）號油輪，曾在公海向北韓船隻轉移約600噸的石油產品，遭到南韓查扣。南韓外交部證實，「方向永嘉號」由台灣租用，船上石油產品屬於一間荷蘭公司。報導指出，用第三國船隻轉運石油是北韓利用其非法網路，精明規避聯合國安理會制裁的典型案例。

高雄地檢署昨(3)日表示，接獲調查局情資，指日前報導南韓扣押一艘秘密轉運石油到北韓的香港籍油輪疑似與台灣的公司有關；調查後發現租用船隻的陳男於民國106年間，明知所使用船舶目的地是前往公海販賣油品，卻於出口報單上填載目的地為香港等不實字樣。

雄檢認為陳男涉犯刑法行使業務登載不實文書罪，犯罪嫌疑重大，當庭諭令新台幣150萬元交保，並限制出境出海。檢方將再追查有無涉及其他刑責。

對此，外交部發言人李憲章表示，對於這次疑涉違反聯合國安理會決議與北韓交易的Billions Bunker集團所屬船舶及個人，中華民國政府將持續依照相關法規查緝與制裁。

李憲章強調，做為國際社會負責任一員，中華民國向來積極配合國際制裁北韓的行動。政府相關部會近來已陸續依照聯合國安理會通過對於北韓的相關決議，對國內管轄範圍內各項可能涉及資助北韓的船舶與個人等進行調查。

關鍵字北韓聯合國石油外交部
監院糾正勞基法　綠委不以為然請黨工吃速食　他批小英難學歐巴馬

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