遭控煽動分裂藏人開庭 律師前晚被查房

藺其磊說：「我知道還有一個警察查房的原因是－涉嫌煽動分裂國家罪的藏族小夥扎西文色（TashiWangchuk），明天（4日）上午在玉樹州中級法院開庭審理。」

旅居德國的中國異議人士蘇雨桐今天凌晨在個人推特（Twitter）轉述藺其磊表示，因連日奔波再加上抵達青海玉樹後有點高原反應，3日晚間準備好開庭資料後就開始休息了。不料約有7、8個身穿制服的玉樹市公安局警察及幾個便衣執法人員在晚間9時25分前往查房，並聲稱是「例行公事，上級要求」。

（中央社台北4日電）西藏境內藏人扎西文色推行藏語教育，卻被控「煽動分裂國家罪」今天於玉樹中院開庭。據海外異議人士轉述，一群執法人員昨晚前往扎西委任律師藺其磊下榻的飯店，要求「例行查房」。

扎西文色的另一名委任律師梁小軍昨天下午則在推特寫到，3日上午在北京石景山法院的庭審「讓我完美錯過下午赴玉樹的飛機。」因此必須搭機飛往成都轉機。

據梁小軍推特發文，他已於今天清晨抵達玉樹，準備出席扎西文色庭審。

綜合紐約時報、美國自由亞洲電台報導，扎西文色2015年底曾接受紐時專訪，談論藏文化消亡和藏語不被重視的問題，希望促使中國政府加強藏語教育。隨後，他於2016年1月在青海玉樹藏族自治州被拘留，隨後被以「煽動分裂國家罪」逮捕至今兩年。

青海省玉樹州中級法院日前通知，扎西文色「煽動分裂國家」案，定於2018年1月4日上午9時30分在第二法庭開庭審理。煽動分裂罪最高可判處15年有期徒刑。

扎西文色2015年接受紐時採訪時曾說，自己不支持西藏獨立，也不支持分裂，只想推動當地學校進行適當藏語教育、推動政府部門使用藏語。因為，當地學校將漢語教育放在首位。

對此，梁小軍過去受訪時表示，扎西文色根本就沒有「煽動分裂」意圖，但中國政府可能認為他這種表達方式是抹黑民族政策、製造分裂。「其實我覺得他的言論還是相當克制、理性、溫和的。」1070104