雙胞胎姊妹身手矯健 大專盃攀岩奪雙冠

（中央社記者許秩維台北4日電）大同大學學生林怡辰、林俞辰是雙胞胎姊妹，也是攀岩高手，兩人10歲開始攀岩，日前在大專盃攀岩錦標賽奪下雙冠，兩人還希望有機會代表台灣參加世界盃。

大同大學今天發布新聞稿表示，應用外語系學生林怡辰、林俞辰是一對嬌小可愛的雙胞胎姊妹，兩人日前代表大同大學參加首屆全國大專盃攀岩錦標賽，分別在先鋒決賽和速度賽項目獲得冠軍。

林怡辰和林俞辰姊妹兩人從小就對攀岩非常有興趣，10歲開始正式接觸攀岩，但公園的簡易設施無法滿足她們對攀岩的熱情，在媽媽陪同下，轉戰專業攀岩場，並請教練協助訓練，14歲入選國手，至今已參加國內外超過50場賽事，現在仍維持一週3次、每次5到6小時的訓練。