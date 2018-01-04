雙胞胎姊妹身手矯健 大專盃攀岩奪雙冠

（中央社記者許秩維台北4日電）大同大學學生林怡辰、林俞辰是雙胞胎姊妹，也是攀岩高手，兩人10歲開始攀岩，日前在大專盃攀岩錦標賽奪下雙冠，兩人還希望有機會代表台灣參加世界盃。
大同大學今天發布新聞稿表示，應用外語系學生林怡辰、林俞辰是一對嬌小可愛的雙胞胎姊妹，兩人日前代表大同大學參加首屆全國大專盃攀岩錦標賽，分別在先鋒決賽和速度賽項目獲得冠軍。
林怡辰和林俞辰姊妹兩人從小就對攀岩非常有興趣，10歲開始正式接觸攀岩，但公園的簡易設施無法滿足她們對攀岩的熱情，在媽媽陪同下，轉戰專業攀岩場，並請教練協助訓練，14歲入選國手，至今已參加國內外超過50場賽事，現在仍維持一週3次、每次5到6小時的訓練。
身為雙胞胎，在比賽過程中也發生不少小插曲。前幾年兩人一起去大陸比賽，林怡辰先出賽，之後林俞辰準備上場，沒想到警衛大手一揮，攔住她說：「你剛剛進去過了。」她只好趕緊從場邊的岩洞揮手示意林怡辰過來，向警衛證明她們是兩個人，才得以順利出賽。
很多人看到姊妹倆，都不相信她們會攀岩，但兩人的展示二頭肌和雙手上的繭，都是長時間訓練的成果。林怡辰表示，在訓練過程中，難免會受傷，她前年曾從高處摔傷，十字韌帶斷裂，開刀休養1年後，才能再度出賽。
林俞辰也指出，每次出賽前，都很期待勝利的感覺，但真的拿到第一名時，心情反而平靜，因為這些成績都是辛苦訓練換來的，兩人的夢想就是挑戰更高級數，希望有機會能代表台灣參加世界盃。1070104