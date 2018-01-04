低薪養不起　家庭月入78000才敢生小孩

生育率頻創新低，行政院長賴清德將「生生不息」列為今( 2018 )年施政重點項目。人力銀行今(4)日公布「上班族婚育困境調查」，在已婚無子女的上班族中，「擔心養不起」是最大原因，「經濟狀況不允許」則排第3。至於要賺多少錢才敢生小孩？近 1/3 上班族評估家庭月收入要 10 萬元以上，平均金額落在 78,599 元。

少子女化被視為國安危機已過多年，情勢卻仍無法逆轉。 1111 人力銀行公布最新調查，完全不用負擔家計的上班族僅占 11.7% ，其餘 88.3% 必須負擔家計的上班族中，平均每月要拿出近3成5的薪水共同支付開銷。

調查顯示，已婚無子女的上班族未生育的原因是「擔心養不起」( 34.4% )、「不想改變現有生活模式」( 31.3% )以及「經濟狀況不允許」( 26.3% )，顯示經濟壓力是上班族不敢生小孩的最主要原因。

而在已婚已生的受訪者中，高達8成5維持雙薪收入，並認為，家庭月收入至少要 78,599 元才能夠養得起1個孩子，甚至有3成2的上班族表示，家庭必須月入 10 萬元以上才足夠。以受訪者平均月收入 46,840 元推估，另一半月薪必須維持 31,759 元，才負擔得起養兒育女的花費。



▲調查顯示，近 1/3 上班族要月入 10 萬元以上才敢生小孩。（圖／1111人力銀行提供）

而在薪水不夠用下，選擇不婚的上班族也越來越多。調查發現，單身上班族不婚的主要原因為「無合適結婚對象」、「薪水只夠養活自己」及「不適合婚姻/不想被束縛」。