老藍男將被改組？孫大千嘆用顏色分閣員傷人又傷己

孫大千說，看到民進黨「內閣用人首重顏色，地方選舉只認派系」的選才標準，令他不知道該開心還是難過？民進黨真的以為已經「千秋萬世，一統天下」了嗎？

外傳民調持續下滑的行政院長賴清德，不排除在農曆年前進行內閣改組，外交部長李大維與財政部長許虞哲，都被認為是前朝「老藍男」遺毒，恐被撤換。國民黨前立委孫大千今(4)日感嘆說，不管誰當總統，誰都有權利留誰不用誰，不用從顏色去分類，那不僅傷人也傷己。看到民進黨「內閣用人首重顏色，地方選舉只認派系」的選才標準，令他不知道該開心還是難過。

孫大千在臉書貼文表示，不管你是哪一派，「不進則退」在這時代已是紅色警戒級的警告了，不在意這點的黨派，很快就會被淘汰。而要進步的重中之重，就是不要再給誰貼標籤了，除非這個標籤是自己貼的。在民主時代，會用標籤攻擊人的效果，是越來越無效了，還會有反效果反彈到自己身上，讓人覺得風格很低檔。

孫大千說，不管誰當總統，誰都有權利留誰不用誰，不用從顏色去分類，那不僅傷人也傷己。當上總統後，就是全台灣人民的總統，不是獨派的總統，也不是綠色的總統，真不知獨派的這種囂張指控的道理是從哪裡來？沒有一點民主概念嗎？選後還要繼續對立撕裂嗎？

孫大千指出，不管這些老藍男做的怎樣，大家都背負被自己人罵的壓力來為國家奉獻的，你不感謝人家，何苦還要用「老藍男」的字眼來羞辱人呢！這些話又能有什麼影響力呢？只不過徒然讓自己蒙羞罷了，都2018了，居然還想不通這種事，還要繼續帶著仇恨和心結走向未來嗎？ 這算是哪門子的「轉型和解」啊？