搶橘色經濟！專業到府清潔成趨勢　大掃除不用自己動手

近幾年來，隨著台灣社會逐漸高齡化，銀髮橘色商機顯現，再加上許人工作、生活繁忙，根本沒有時間清潔、打掃家裡，因此開始尋求幫助，使得專業的到府清潔服務日益盛行，且每年的高峰期已不限於過年前。

每年歲末年終之際，除舊佈新是必做的事情之一，迎接農曆新年到來之前，在各種待辦事項中，最讓人頭痛的就屬大掃除了，近幾年來許多雙薪家庭、銀髮族盛行「到府清潔」服務，不僅可以讓受過訓練的專業人員以最有效率的方式清潔家中環境，還能把平時容易忽略的打掃細節也一次整理，家中煥然一新之餘，身體也更加健康。



▲特力屋好幫手不只打掃環境，洗衣機也可做深度清理。（圖／資料照片）

特力屋好幫手清潔服務部副理陳思翰就指出，這兩、三年來，到府清潔不再只有過年前，每年的母親節、父親節，開學季前後都是旺季，需求量最多的以3大族群為主，雙薪家庭忙碌又想兼顧生活品質、替不在身邊的親人打掃居住環境，以及不少剛退休只想享受生活的人，都會尋求專業的管道幫忙打掃家裡。



▲特力屋好幫手受過完整教育訓練，仔細清理冷暖空調機。（圖／資料照片）

一般市面上的到府清潔服務大致分為兩種，其一是「單次清潔」，時間大約是四個小時，主要重點在於平時打掃起來較為麻煩的廚房、浴室，還有一種就是徹底的「大掃除」，時間多半集中在過年前、買房裝潢後，這種類型的服務通常會有人員依照坪數大小、清潔難易度、清潔程度去做估價。

針對平時打掃常忽略的細節，陳思翰表示，最常見的是民眾對於材料的不熟悉，導致使用錯誤的清潔劑、不對的清潔工具，至於最難清潔的地方，就屬浴室的水漬、黴菌，廚房的抽油煙機，以及洗衣機與冷暖空調機了，因此建議若是想要徹底整潔，還是找專業的人員服務。

陳思翰強調，特力屋好幫手除了最基本的工具包、SOP標準作業程序之外，還有專業的職人學校，清掃人員都會接受教育訓練，經過認證後並分級，不僅有品牌優勢、價格透明，以及完整的售後服務，更特別與工研院合作建立「樂齡友善生活平台」，只要透過網路在手機上輕鬆一點，就可以在家享受清潔服務，介面設計簡單連銀髮族也能輕易操作，輕鬆享受高品質的居家生活。



▲特力屋好幫手，樂齡生活裝修平台。（圖／資料照片）