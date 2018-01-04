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雙王台積電、大立光法說會將登場　牽動景氣風向

記者許家禎／台北報導2018/01/04 11:46
▲雙王台積電、大立光第4季法說會將登場，會上展望2018年將牽動今年整體景氣風向，尤其第1季為電子業淡季，因此格外引起關注。（圖／NOWnews 資料照片）
▲雙王台積電、大立光第4季法說會將登場，會上展望2018年將牽動今年整體景氣風向，尤其第1季為電子業淡季，因此格外引起關注。（圖／NOWnews 資料照片）

企業2017年12月營收將陸續公布，接下來雙王第4季法說會上展望2018年將牽動今年整體景氣風向，尤其第1季為電子業淡季，因此格外引起關注。台積電法說會18日登場，外界關注新台幣大升，公司匯損的情況。至於大立光法說會11日召開，外界將關心產品良率改善狀況、訂單能見度、手機鏡頭趨勢等。

台積電法說會將於1月18日登場，之前台積電第4季財測目標，合併營收在91億至92億美元，若以台積電預估匯率基準1美元對30.3元台幣計算，合併營收新台幣2757.3億元至2787.6億元台幣。毛利率部分在48%至50%，與上季49.9%相比微幅增減，但有機會站上50%。營業利益率則估37%至39%，較上季38.9%，減少1.9%到0.1%。

不過，外界關注近來新台幣大升，恐對台積電去（2017）年第4季毛利率、營利率有所影響，因為台積電原本是以30.3元做為營收預估數值，但如今台幣升破30元，還往29.5元邁進。之前台積電董事長張忠謀曾對匯率發表言論，當時他說台幣升值當然對出口是不利的，但台積電也只好忍受。但近來台積電接急單，擺脫外資降評，可望受惠AI、車用、物聯網等高速運算領域，因此法人仍期待台積電全年營運報佳音。

大立光將於1月11日召開線上法說會，會上將公布去年第4季財報，並說明今年第1季營運展望。外界將關心執行長林恩平之前所說的產品良率改善狀況、訂單能見度、手機鏡頭趨勢、新廠進度以及新台幣升值匯損的狀況。

大立光新廠已於去年9月完工，第4季陸續量產，期間傳出客戶手機銷量不佳、訂單下修等利空襲擊，封關前股價4000元失守，甚至觸及3800元。而大立光董事長林恩舟2017年12月初曾在一場公開場合中提到，除了現有的雙鏡頭，2018年智慧型手機用來拍照的鏡頭數量還會更多，要大家拭目以待。

 

 

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