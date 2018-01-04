CES將登場 人工智慧、智慧家居、無人車將為焦點

報導指出，受 CES2018 即將開展的利好影響，昨 (3) 日 A 股市場上部分電子消費產品概念股搶先表現，武漢凡谷 (002194-CN) 強勢漲停，信維通信 (300136-CN)、利亞德 (300296-CN)、長盈精密 (300115-CN)、安潔科技 (002635-CN)、歐菲科技 (002456-CN)、四維圖新 (002405-CN)、科大訊飛 (002230-CN)、歌爾股份 (002241-CN) 等個股漲幅也較為顯著，均在 2% 以上。

證券日報今 (4) 日報導，2018 年國際消費電子展將於 1 月 9 日至 12 日在美國拉斯維加斯盛大開幕。據悉，本次展覽吸引 3900 多家企業參展。CES 作為一年一度世界上最大、影響最為廣泛的消費類電子技術展，國際知名的傳統消費類電子廠商和 IT 核心廠商均將其視為公司最先進技術理念和產品發布的重要平台。

對此，分析人士表示，從即將參展 CES2018 的企業以及帶來的高科技產品來看，人工智慧有望成為最熱門的領域，智慧家居、無人駕駛、智慧機器人等與人工智慧技術密切相關且屬於資本市場活躍投資主題的三大領域將看點十足，並激活人工智慧板塊重新站上市場風口。

智慧家居方面：

國聯證券表示，根據目前披露的參展信息判斷，智慧家居可能會再次占據主導地位，除 Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、三星 (005930-KRX) 這些重磅玩家外，August、Canary、Ring 和 Kwikset 都在智慧家居參展商的名單上。

從智慧鎖到恒溫器再到真空吸塵器和智慧廚電，智慧技術無疑將逐漸覆蓋所有的家居產品，而其中依托語音交互技術的智慧音箱作為智慧家居主要入口，勢必會在 2018 年的 CES 上大放異彩。建議關注智慧音箱生產商國光電器，智慧硬體 ODM 廠商聞泰科技 (600745-CN) 以及語音辨識龍頭公司科大訊飛。

據悉，百度 (BIDU-US)Apollo 2.0 版本的無人駕駛系統將首次在 CES2018 上亮相。無人駕駛產業在國家政策推動、技術不斷突破的背景下，未來市場空間巨大。

在去年 11 月份中國科技部公布的首批四個國家新一代人工智慧開放創新平台名單中，依托百度公司建設的自動駕駛國家新一代人工智慧開放創新平台便是其中之一。當前無人駕駛領域主要龍頭股包括路暢科技 (002813-CN)、千方科技 (002373-CN)、四維圖新、索菱股份 (002766-CN) 等。

智慧機器人方面，BUDDY 智慧機器人作為 20 款 CES2018 最佳創新獎之一，從側面反映出智慧機器領域未來發展被市場各方的認可。中信證券表示，在服務機器人領域，中國有望率先實現從追隨者到領跑者的轉變。在應用端，無人機、掃地機器人、智慧音箱等產品已經成功被消費者接納。值得關注的龍頭公司包括機器人、博實股份 (002698-CN)、東方網力 (300367-CN)、巨星科技 (002444-CN)、慈星股份 (300307-CN)、康力電梯 (002367-CN) 等。