茂德國際買東森電視 公聽會後將辦聽證會

（中央社記者朱則瑋台北4日電）茂德國際買東森電視案，國家通訊傳播委員會（NCC）今天下午將辦公聽會，邀專家學者參與，開放民眾報名表達意見，16日辦聽證會，之後再由NCC審議，決定是否通過交易案。

東森國際與凱雷集團賣東森電視股權給茂德國際，東森國際部分，屬於國內對國內，不會事前審查，但後續等提出營運計劃書變更後，NCC就會審查；凱雷部分，由於屬於外商，需經經濟部投資審議委員會、NCC等單位審查，NCC去年12月6日首度召開會議討論。

NCC要求茂德國際補件說明新聞獨立自主、國際新聞比例，資金執行能力及勞工權利面向，而茂德國際也已把書面說明文件送交NCC。