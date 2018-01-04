茂德國際買東森電視 公聽會後將辦聽證會

（中央社記者朱則瑋台北4日電）茂德國際買東森電視案，國家通訊傳播委員會（NCC）今天下午將辦公聽會，邀專家學者參與，開放民眾報名表達意見，16日辦聽證會，之後再由NCC審議，決定是否通過交易案。
東森國際與凱雷集團賣東森電視股權給茂德國際，東森國際部分，屬於國內對國內，不會事前審查，但後續等提出營運計劃書變更後，NCC就會審查；凱雷部分，由於屬於外商，需經經濟部投資審議委員會、NCC等單位審查，NCC去年12月6日首度召開會議討論。
NCC要求茂德國際補件說明新聞獨立自主、國際新聞比例，資金執行能力及勞工權利面向，而茂德國際也已把書面說明文件送交NCC。
NCC下午將召開茂德國際購買東森電視交易案公聽會，採預先及現場報名，一般民眾都可參加，表達意見。公聽會議題有6大項，包括交易案標的、條件、財務操作方式及資金來源是否合理；是否有媒體過度集中、影響多元發展情事；對通訊傳播產業健全發展影響；是否有陸資、黨政軍條款情事及其他違反衛星廣播電視法情事；對其他公共利益影響。
NCC副主任委員翁柏宗接受中央社記者訪問說，公聽會開放所有人參與，希望蒐集各界意見，預計16日辦聽證會，主要找利害關係人參與，接著會送回委員會議審議，決定是否通過交易案。
茂德國際向NCC承諾，購買東森電視後，未來3年內，每年增列新台幣1億元製作本國戲劇、節目、電影等豐富內容，並增4200萬元投入高畫質設備升級等。1070104