川普式美國優先 過半日人不買帳

有關川普提出的美國優先，美國受訪者有58%支持，不支持的有36%；但在日本的受訪者，有66%認為美國優先不好，只有20%認為好，顯示出日本人對強調自身利益優先的川普政府態度，抱有強烈警戒感。

NHK在2017年11月27日到12月3日，對日本及美國18歲以上男女進行電話民調，日本有1232人、美國有1201人回答。

（中央社記者黃名璽東京4日專電）日本放送協會（NHK）今天公布民調顯示，有66%日本受訪者認為美國總統川普提出的「美國優先」不好，只有20%受訪者認為好。

談到對川普的印象，在美國有50%受訪者抱持不好印象，抱持好印象的為33%；在日本部分，對川普抱持不好印象的受訪者有54%，抱持好印象的僅有18%。

在北韓威脅議題，日本受訪者有48%認為非常具威脅性，認為還算有威脅性的有33%；美國受訪者有50%認為非常具威脅性，而還算具威脅性的有33%。顯示出即使在美國，都還有逾8成受訪者感受到北韓的威脅。

對美國社會的評價，美國有58%受訪者認為美國整體正朝不好的方向，34%認為是朝好的方向；日本受訪者有55%認為美國正朝不好的方向，18%受訪者認為是朝好的方向。

美國有62%受訪者、日本有70%受訪者，認為川普造成美國很深的割裂，只有少數受訪者認為川普強化了美國的團結。

談到對美國政府的信賴，美國受訪者有48%非常信賴及還算信賴美國政府，而完全不信賴及不太信賴的比率為51%，信賴與不信賴的看法兩極。

而川普提出的政策會對美國未來經濟帶來好或壞的影響，美國有37%受訪者認為好，38%認為壞；對川普採取嚴格限制的移民政策，有47%美國受訪者支持，不支持的則有49%。

槍支管制問題方面，美國有54%受訪者認為應嚴格管制槍支，但也有43%反對；在日本，82%受訪者贊成嚴格管制槍支，只有8%受訪者反對。

川普政府否定地球暖化相關對策，並表明退出巴黎氣候協定，對是否應遵從國際規則對抗地球暖化，美國有70%受訪者贊成，只有24%反對；日本受訪者有87%贊成，反對的只有4%。1070104